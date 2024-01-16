Bakan Şimşek valilere tasarruf çağrısı yaptı Togg alın' dedi. Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilere tasarruf çağrısı yaptı. Bakan Şimşek, 81 ilin valilerine seslendiği konuşmada kamuda kamudaki tasarruf tedbirlerine uyulmasını istedi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Bakan Şimşek İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği valiler toplantısında konuştu. Bakan Şimşek,

2024 bütçesine tam uyulması durumunda 2,7 trilyon lira açık verileceğini belirterek, “O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir" dedi.

TASARRUF TAVSİYELERİ VERDİ

Bakan Şimşek valilere çeşitli tasarruf tavsiyeleri vererek, “Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz” şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek konuşmasının devamında sosyal yardımların hak edenlere verilmesi gerektiğini vurgulayarak kayıt dışı vurgusu yaptı. Şimşek, “Yerel yatırımların takibi bizim için çok değerli. Bir yerde kayıt dışı faaliyet fark ederseniz bizi yönlendirin. Eğlence sektörü denetimleri konusunda vereceğiniz destek önemli. Kayıt dışı satılan malların tespiti, kira gelirleri, günübirlik kiralamalar konusu. Akaryakıt, tütün, alkollü içkiler kayıt dışılığın inanılmaz cazip olduğu alanlar” şeklinde konuştu.

"MAKAM ARABALARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ"

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek’in, bazı valilerin Togg satın almak istediğini söylemesi üzerine, “Makam araçlarınızı satıp, Togg alabilirsiniz” dediği kaydedildi.

SARAY’IN HARCAMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Bakan Şimşek’in valilere yaptığı tasarruf çağrısı sonrası Saray’ın harcamaları yeniden gündeme geldi. Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası “Acaba Saray’daki harcamalar Şimşek’in dikkatini çekmiyor mu?” sorusu soruldu. Sayıştay’ın 2022 yılı raporuna göre Cumhurbaşkanlığı’ndaki harcamalar 5 milyar 669 milyon lirayı aştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 bütçesi ise 12,3 milyar lira oldu.