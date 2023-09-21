Saray bir günde 15 milyon TL harcadı. Sonra da tasarruftan bahsediyorlar

Sarayın, bütçede açtığı deliği Sayıştay raporu ortaya çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı’nın bir yıllık geliri 124 milyon 251 bin TL olurken gideri ise 5 milyar 669 milyon 796 bin TL oldu.

Günlük 15 milyon TL harcayan Saray’ın gelirlerini ise vergi ve mülkiyet gelirleri oluşturdu.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, Saray’ın sebep olduğu bütçe açığını ortaya koydu. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı’nın bir yıllık toplam gideri 5 milyar 669 milyon 796 bin TL olurken geliri ise 124 milyon 251 bin TL ile sınırlı kaldı. Saray’ın 2022 yılı olumsuz faaliyet sonucu 5 milyar 545 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Günlük harcama ise 15 milyon TL’yi aştı.

Sayıştay raporuna göre, Saray’ın bir yıllık personel gideri 368 milyon TL’den 613 milyon TL’ye, SGK gideri 43 milyon TL’den 72 milyon TL’ye, mal ve hizmet alım giderleri 2.3 milyar TL’den 3 milyar TL’ye, cari transferleri 498 milyon TL’den 803 milyon TL’ye ve sermaye giderleri 431 milyon TL’den 860 milyon TL’ye yükseldi. Saray’ın gelirlerini ise vergi ve mülkiyet gelirleri oluşturdu.

BİLANÇODA DA ERİME

Cumhurbaşkanlığı’nın Sayıştay’a sunduğu mali tablolar, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Saray’ın bilançosundaki erimeyi de ortaya koydu. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2021’de 3 milyar 594 milyon 462 bin TL olan toplam aktif ve pasif hesap tutarı, bir yılda 275 milyon TL eriyerek 3 milyar 318 milyon 855 bin TL oldu.