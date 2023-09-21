Saray bir günde 15 milyon TL harcadı. Sonra da tasarruftan bahsediyorlar

Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı’nın bir yıllık olumsuz faaliyet sonucunun 5 milyar TL’yi geçtiği tespit edilirken, günlük harcaması ise 15 milyon TL’yi aştı.

Saray bir günde 15 milyon TL harcadı. Sonra da tasarruftan bahsediyorlar

Sarayın, bütçede açtığı deliği Sayıştay raporu ortaya çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı’nın bir yıllık geliri 124 milyon 251 bin TL olurken gideri ise 5 milyar 669 milyon 796 bin TL oldu.

Günlük 15 milyon TL harcayan Saray’ın gelirlerini ise vergi ve mülkiyet gelirleri oluşturdu.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre; Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, Saray’ın sebep olduğu bütçe açığını ortaya koydu. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı’nın bir yıllık toplam gideri 5 milyar 669 milyon 796 bin TL olurken geliri ise 124 milyon 251 bin TL ile sınırlı kaldı. Saray’ın 2022 yılı olumsuz faaliyet sonucu 5 milyar 545 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Günlük harcama ise 15 milyon TL’yi aştı.

Sayıştay raporuna göre, Saray’ın bir yıllık personel gideri 368 milyon TL’den 613 milyon TL’ye, SGK gideri 43 milyon TL’den 72 milyon TL’ye, mal ve hizmet alım giderleri 2.3 milyar TL’den 3 milyar TL’ye, cari transferleri 498 milyon TL’den 803 milyon TL’ye ve sermaye giderleri 431 milyon TL’den 860 milyon TL’ye yükseldi. Saray’ın gelirlerini ise vergi ve mülkiyet gelirleri oluşturdu.

BİLANÇODA DA ERİME

Cumhurbaşkanlığı’nın Sayıştay’a sunduğu mali tablolar, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Saray’ın bilançosundaki erimeyi de ortaya koydu. Buna göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2021’de 3 milyar 594 milyon 462 bin TL olan toplam aktif ve pasif hesap tutarı, bir yılda 275 milyon TL eriyerek 3 milyar 318 milyon 855 bin TL oldu.

1574323238212-kulliye.jpg

İlgili Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan skandal! Sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL yardım yaptılar
Diyanet kendi TV'sine para saçtı
Vatandaşa 'kemer sık' dediler israfın dibine vurdular. Bütçe fazlası tasarrufla değil vergilerle verildi
Yoksul vatandaşa şükür nasihatı veren Diyanet bakanlıkları solladı
Erdoğan: Lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir
Öne Çıkanlar
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Son Haberler
Sürücüler dikkat! 46 gün trafiğe kapalı kalacak Güncel
Sürücüler dikkat! 46 gün trafiğe kapalı kalacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan skandal! Sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL yardım yaptılar Güncel
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan skandal! Sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL yardım yaptılar
Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye Güncel
Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bozkurt için taziye
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı Dünya
KLM uçağı balonla çarpıştı. Büyük tehlike atlattı
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor Teknoloji - Otomotiv
Meta mavi tik için yüzde 100 zam istiyor
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu Güncel
Denize giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu Spor
Eski Beşiktaşlı Tabata 42 yaşında transfer oldu