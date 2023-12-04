Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı

Bütçesi ve harcamalarıyla sık sık gündeme gelen Diyanet'in ‘Belgelerle Diyanet’ sergisi için 1 milyon 400 bin lira harcadığı iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı

Sözcü’de yer alan habere göre; Türkiye'de en fazla bütçeyi alan kurumlardan biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı, 36.4 milyar TL’lik bütçesinin 34.6 milyar TL’sini bu yılın ilk 9 ayında tüketti.

Harcamaları ve bütçesiyle sık sık gündeme gelen Diyanet'in, ihale sonucunda sergi için Beyaz Dizayn İnşaat Dekorasyon şirketi ile 25 Ekim 2023’te 1 milyon 420 bin 910 TL’lik sözleşme yaptığı iddia edildi.

Sergide Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından seçilen 70 eser yer alıyor. Cumhuriyet’in ilk Diyanet İşleri Başkanı olan Rıfat Börekçi’ye ait kayıtlar, Diyanet’in ilk yayını olan Aksekili Ahmed Hamdi’nin yazdığı Ahlak Dersleri kitabı da sergilendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 35 milyar 910 milyon TL olan 2023 yılı bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçen ek bütçe ile 36 milyar 468 milyon TL’ye çıkarıldı. 2024 yılı bütçesinde ise yüzde yüzden fazla artış yapıldı ve 91 milyar 824 milyon 805 bin TL oldu. DİB’in 2024 yılı bütçesi İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıklarını geride bırakıyor.

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