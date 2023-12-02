Tasarruf yalnızca kağıt üzerinde kaldı. Taşıt kiralama giderleri 4 ayda 1 milyar TL’yi aştı

Genelge yayınlandı, Kamuda tasarruf yapılacak denildi ama bunların hepsi kağıt üzerinde kaldı. Kamu idarelerinin temmuz-ekim döneminde taşıt kiralama giderlerinin 1 milyar TL’yi aştığı belirlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tasarruf yalnızca kağıt üzerinde kaldı. Taşıt kiralama giderleri 4 ayda 1 milyar TL’yi aştı

Birgün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre, kamudaki tasarruf genelgesi yalnızca kağıt üzerinde kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek genelge yayınladı kamuda tasarruf yapılacağını ilan etti. Bakan, 17 Temmuz’da kamu idarelerine Tasarruf Tedbirleri Genelgesi göndererek, "Harcamaların gözden geçirilerek kısıtlanmasını" talep etmişti. Her şey buraya kadar güzel. Peki Şimşek'in bu genelgesini dinleyen oldu mu? Yanıt Genelgeye rağmen kamu idarelerinin temmuz-ekim döneminde taşıt kiralama giderlerinin 1 milyar TL’yi aştı.

KAMU HARCAMALARI FRENLENEMEDİ

Ekonomik kriz içindeki vatandaşlar geçinmek için her türlü yolu denerken, iktidar partisinin yerel yönetimler başta olmak üzere kamu idarelerinde şatafatın önüne geçilmek istenmedi. 17 Temmuz’da kamu idarelerine Tasarruf Tedbirleri Genelgesiyle “Harcamaların gözden geçirilerek kısıtlanmasını” talep etti. Bu talep Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Genelge, yürürlüğe girdi ama hemen her kurumun fahiş harcamalar yaparak, genelgenin kağıt üzerinde kalmasını gözler önüne serdi.

GİDERLER 1 MİLYAR TL’Yİ GEÇTİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri ise genelgenin etkisizliğini en net şekilde ortaya koyan resmi belge oldu. Temmuz ayında yayımlanan genelgeye karşın merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin temmuz-ekim döneminde taşıt kiralama giderlerinin 1 milyar TL’yi aştığı belirlendi. Haziran ayında 224 milyon 437 bin TL olan kamunun taşıt kiralama giderlerinin temmuz-ekim döneminde aylara göre dağılımı ise şöyle kaydedildi:

* Temmuz: 224 milyon 437 bin TL

* Ağustos: 265 milyon 291 bin TL

* Eylül: 260 milyon 514 bin TL

* Ekim: 275 milyon 623 bin TL

KAĞIT ÜZERİNDE KALAN TASARRUF GENELGESİ'NDEN NOTLAR

Kamu adına yapılan ve kamuoyunda tartışma yaratan bazı araç kiralama ihaleleri ise şöyle sıralandı:

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplam 850 milyon 434 bin TL’lik araç kiraladı.

* TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı, 57'si lüks binek araçtan oluşan toplam 113 adet araç kiralayacağını duyurdu.

* AKP’li Kocaeli ve Balıkesir belediyelerinin, tasarrufu elden bırakarak eylül ayında toplam 18,8 milyon TL’lik araç kiraladığı öğrenildi.

* Türk Tarih Kurumu’nun kasım ayında 2 milyon 912 bin 107 TL’ye beş araç kiraladığı bildirildi.

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