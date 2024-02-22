Bakan Şimşek'ten dikkat çeken seçim mesajı. ‘Spekülasyonlara itibar etmeyiniz’

Züleyha Öncü
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken seçim mesajı. ‘Spekülasyonlara itibar etmeyiniz’
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişilebildiğini söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek" diye konuştu.

Bakan Şimşek şu ifadelere yer verdi:

ekran-goruntusu-2024-02-22-191200.jpg

"Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.

Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek.

Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."

ekran-goruntusu-2024-02-22-191614.jpg

Son Haberler
4 gün okul, 3 gün tatil Gündem
4 gün okul, 3 gün tatil
Adanalı vatandaşın erkeklere verdiği tavsiye tartışma yarattı: 'Eli, ayağı büyük kadından uzak durun' Video
Adanalı vatandaşın erkeklere verdiği tavsiye tartışma yarattı: 'Eli, ayağı büyük kadından uzak durun'
PFDK merakla beklenen Ankaragücü Galatasaray maçı için kararını açıkladı Spor
PFDK merakla beklenen Ankaragücü Galatasaray maçı için kararını açıkladı
Dedeye kanlı pusu! Zili çaldı, saklandı, vurdu Gündem
Dedeye kanlı pusu! Zili çaldı, saklandı, vurdu
Kırmızı ışığa uymayan vatandaş, kendisini 112'ye ihbar etti Video
Kırmızı ışığa uymayan vatandaş, kendisini 112'ye ihbar etti
Akran zorbalığı nedir? Gündem
Akran zorbalığı nedir?
New York'ta metrolarda işlenen suçların artması belediyeyi harekete geçirdi Dünya
New York'ta metrolarda işlenen suçların artması belediyeyi harekete geçirdi