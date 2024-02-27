Bakan Şimşek'ten kredi kartı açıklaması. Taksit kalkıyor mu?

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek'ten kredi kartı açıklaması. Taksit kalkıyor mu?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam…" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemlerde kredi kartı düzenlemesine ilişkin yapılan açıklamalarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Taksitlerin kaldırıldığı haberlerinin yalanlandığı açıklamayı alıntılayan Şimşek, "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam…" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam…" ifadelerini kullandı.

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DDM'DEN TAKSİT İDDİALARINA YALANLAMA GELMİŞTİ

DDM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı.' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir."

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