Kredi notu düşük olup kredi alamayanlar dikkat. Bu yöntemle kredi alabilirsiniz

Kredi başvurusunda bulunan vatandaşın kredi notu düşükse başvuralar kabul edilmiyor. Örnek verecek olursak bir kişinin halihazırda da kredisi var ve ek kredi almak istiyor. Eğer banka bu kişinin bu krediyi ödeyebileceğine ikna olursa başvurusunu kabul ediliyor. Ancak banka vatandaşın krediyi ödemekte zorlanabileceğini düşünürse başvurular ret ediliyor.

Kredi notunuzu yükseltmek için neler yapılabilir? İlk olarak şunu söyleyelim, kredi notunuzu sorgulamak, kredi notunu düşürmüyor. Kredi başvurusu yapmak veya başvurunuzun olumsuz sonuçlanması da kredi notunuzu olumsuz yönde etkilemiyor.

KREDİ BAŞVURU SONUCUNU DİĞER BANKALAR GÖREMİYOR

Sizin kredi başvurunuz olumsuz sonuçlansa bile bu başvuru sonucunu sadece başvurduğunu banka görebiliyor. Yani diğer bankalar göremiyor. Fakat Kredi Kayıt Bürosu (KKB) puanına bakarak ve kaç yere başvurulduğunu görerek riski değerlendirip bankaya ona göre kredi hakkı için uyarılarda bulunuyor.

Peki kredi notu nasıl yükseltilir? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KREDİ NOTUNUN DÜŞMESİNDEKİ TEMEL SEBEP, KREDİLİ ÜRÜNLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bir kişinin kredi notu düşükse, o kişinin riskli bir tüketici olduğunu anlamına geldiğini belirterek, "Bizim özellikle kredili ürün dediğimiz; kredi ya da kredi kartı borcunuzu anında ödemediğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla zamanında ödenmediğinde kredi notunuz düşüyor. Temel sebep bu. Kredili ürünlerin zamanında ödenmemesi" İfadelerini kullandı.

“KREDİ KARTI ÖDEMELERİNİ SON ÖDEME TARİHİNDEN ÖNCE YAPANLAR KREDİ NOTUNU YÜKSELTEBİLİR”

Kredi notunu nasıl yükseltebiliriz? Sorusuna yanıt veren Eryılmaz, “Kredi kartı ödemelerini son ödeme tarihinden önce yapıp bunu da belirli bir süre düzenli yaparsanız notunuzu yükseltebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Konuyu örnekleyerek de açıklayan Eryılmaz, “Diyelim ki bir bankadan maaş alıyorsunuz. Bu bankadan düşük limitli bir kredi kartı çıkarıp oradaki kredi kartını maaşınızla ödeyebilirsiniz. Az harcama yaparsanız, otomatik olarak da borç maaşınızdan kesileceği için düzenli bir ödemeniz olur. Son ödeme tarihinden önce öderseniz kredi notunuz için çok daha olumlu olacaktır” ifadelerini kullandı.