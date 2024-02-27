Kredi kartı aidatlarına büyük zam. Erdoğan'a bilgi verildi

Türkiye'de 103 milyon adet aktif kredi kartının bulunduğunu belirten TÜDER Başkanı Levent Küçük, "Bu kartların sahiplerine bu yıl 30 milyar TL'den fazla bir aidat faturası çıkacak" dedi.

Kredi kartlarından yıllık aidat alınması, 2014 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle yasallaştırılmıştı. Ancak bu yönetmelik bankalara bazı yükümlülükler de getirmişti.

Buna göre, kredi kartının düzenli olarak kullanılması, makul bir ücret talep edilmesi, kart sahibinin onayının alınması ve aidatsız kart seçeneğinin sunulması gerekiyordu.

Fakat son zamanlarda özel bankaların yaptığı zamlar bu yükümlülükleri ihlal ederken, onay ve aidatsız kart sunumu da yapılmadığı ortaya çıktı.

"MAKUL ÜCRET KRİTERİNİ YOK SAYDILAR"

TÜDER Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de 103 milyon kredi kartının olduğunu vurgulayarak, "Bankalar buradan çok büyük bir gelir elde ediyor. Banka aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişiyor. Özellikle özel bankalar bu yıl yüzde 50 ila 70 zam yaptı. Yani makul ücret kriterini yok saydılar" dedi.

Küçük, "Aidatsız kredi kartlarına geçtiğimizde bu yıl vatandaşın ödeyeceği aidat 30 milyar TL'yi geçecek. Bize ulaşan şikayetlerin 3'te 1'i kart aidatıyla ilgili. Bu aidatların tamamen kalkması lazım" dedi.

"BİR DE ÜSTÜNE VATANDAŞA KART AİDATI KESİYORLAR

Sabah gazetesine konuşan Küçük, kredi kartı aidatıyla ilgili yaptıkları çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını söyleyerek, "Bankalar vatandaşın yaptığı alışverişlerden komisyon alıyorlar. Her alışverişten yüzde 5 kazanıyorlar. Bir de üstüne vatandaşa kart aidatı kesiyorlar" ifadelerini kullandı.