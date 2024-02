Rekabet Kurumu, kırmızı et sektörünü radarına aldı ama fiyatlar uçmuştu

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü söyledi. Kule, vatandaşların uygun fiyatla et ve et ürünlerine ulaşmasını sağlamak için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti ama fiyatlar da durdurulamıyor. Esas soruna bakan yok.