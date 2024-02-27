Rekabet Kurumu, kırmızı et sektörünü radarına aldı ama fiyatlar uçmuştu

Kaynak: AA
Rekabet Kurumu, kırmızı et sektörünü radarına aldı ama fiyatlar uçmuştu
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü söyledi. Kule, vatandaşların uygun fiyatla et ve et ürünlerine ulaşmasını sağlamak için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti ama fiyatlar da durdurulamıyor. Esas soruna bakan yok.

Kırmızı et piyasasında fiyatlar durdurulamıyor. Kıymanın fiyatı 500 lirayı, kuşbaşının fiyatı 550 lirayı aştı ama Rekabet Kurumu Başkanı Birol Kule, Ramazan öncesi şikayetlerin arttığını, vatandaşa suni fiyat artışlarının önüne geçeceklerini söyledi. Geç olmadı mı acaba?

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne yönelik yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Küle'ye kırmızı et piyasasının, kurumun yakından takip ettiğini hatırlattı. Şikayetler hakkında resen soruşturmalar başlattıklarını hatırlatan Kule, piyasanın en büyük üreticisinin 73 milyon lira idari para cezası verildiğini ifade etti.

"ÖNEMLİ BULGULARA ULAŞIYORUZ"

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kırmızı et fiyatlarını yine gündeme geldiğini belirten Birol Kule, yine gündemin öncelikli konularından biri haline geldiğini söyledi. Kuruma intikal eden şikayetlerin Ramazan ayı öncesi artış gösterdiğini ifade eden Kule, Rekabet Kurumu'nun vatandaşa uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacağını kaydetti. Kuruma gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirdiğini söyleyen Rekabet Kurumu Başkanı Birol Kule,"suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyecek, buna niyet eden teşebbüsler hakkında en ağır yaptırımları uygulayacağız" dedi.

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