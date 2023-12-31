Bakan Tekin hukuk devletinde yaşadığımızı hatırladı. Cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceği demişti

Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikat ve cemaatleri "sivil toplum kuruluşu" olarak nitelendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle protokol yapıldığını ve yapmaya devam edeceğini söylemişti.

Yoğun tepki alan konuşmasının ardından Bakan Tekin, yeni bir açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokol yapabilmesi için karşısında "gerçek" kişilerin olması gerektiğini belirten Bakan Tekin, "Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Haber 7 kanalına konuşan Tekin'in, konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

Bakan Yusuf Tekin yaptığı Konuşmada "DEM Parti Sözcüsü söz aldı ve Güneydoğu'da çocukların okullaşma oranlarından bahsetti. Ben de ona PKK'nın eğitimi aksatacak saldırılarından bahsettim. Okullarımızı kullanılamaz hale getirdiler. 'Çocuklar okula gitmesin dağa gitsin' mantığıdır bu. İYİ Parti Sözcüsü de bunu görmezden geliyor, Türk milliyetçiliğiyle ilgili ders veriyor orda. Sonra CHP andımız ile ilgili eleştiri yapıyor. dedi

"CEMAATLE PROTOKOL İMZALAMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Sözlerine devam eden Tekin, HDP ile ittifak yapıyorsunuz sonra andımızın kaldırılmasıyla ilgili eleştiri yapıyorsunuz. Bir kere hukuk devletinde yaşıyoruz, biz MEB olarak kiminle protokol yapabiliriz. Benim protokol yapabilmem için karşımda gerçek biri olmalı. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil." İfadelerini kullandı

BAKAN TEKİN’İN İLK AÇIKLAMSI ŞU ŞEKİLDEYDİ

Meclis Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada tarikatlarla yapılan protokollere övgüler düzen Tekin, "sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor" sözlerini sarf etmişti.