Bakan Yanık ile fotoğrafı olan cinsel saldırı şüphelisi Sadullah Alagöz’ün dosyasına bakan Cumhuriyet Savcısı görevden alındı

Editör: Büşra İlaslan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın çocuğa istismar suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen iş insanı Sadullah Alagöz’ü makamında ağırlaması büyük tepki toplamıştı.

Yanık ile fotoğrafları olan cinsel saldırı şüphelisi Sadullah Alagöz’ün dosyasına bakan savcının görevden alındığı ortara çıktı.

Soruşturmaya ilişkin gelişmeyi Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği duyurdu.

Görevden alınan savcının Sadullah Alagöz'den DNA örneği alınmasını sağladığını vurgulayan dernek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile fotoğrafı olan, cinsel saldırı şüphelisi Sadullah Alagöz’ün dosyasına bakan cumhuriyet savcısı GÖREVDEN ALINDI.

Savcı, dosyayı özenle ve hızla yürütüyor, delil topluyordu. Son olarak Alagöz’den DNA örneği alınmasını sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde, gazeteci dostlarımız Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın ortaya çıkardığı tecavüz iddiasının ardından, iş adamı Sadullah Alagöz’ün şüpheli olduğu dosyada, mağdur edildiğinde henüz 17 yaşında olan kız çocuğumuzun vekilliğini üstlenmiştik.

Olayın duyulmasının hemen ardından, Alagöz hakkında bir başka taciz iddiası daha ortaya çıkmıştı.

Bu acele neden, çok iyi anladık ama peşinizdeyiz.

Ayrıcalıklı şımarık prensinizi yurtdışına kaçırmanıza seyirci kalmayacağız."

NE OLMUŞTU?

Barış Terkoğlu'nun Barış Pehlivan ile kaleme aldığı 'SS' kitabında en çok konuşulan konu iş insanı Sadullah Alagöz'ün tecavüz dosyası konuşulmuştu.

17 yaşındaki E.M., başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere AKP'li isimlerle poz veren, Soylu istifa ettiğinde 'yanındayım' açıklamaları yapan Alagöz’den şikâyetçi olmuştu.

Cinsel saldırı dosyasının soruşturması sırasında, Ankara Emniyet Müdürü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Alagöz’ü makamlarında ağırlamış, beraber samimi pozlar vermişti.