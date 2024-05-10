Batuhan Karadeniz davasında karar çıktı

Eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu'nu darbettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in yargılanmasına başlandı.

Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Feyza Aleyna Eroğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan müşteki Eroğlu, daha önce verdiği borç parayı geri istemek için yanına gittiği sanığın kendisini darbettiğini söyledi.

"POLİS ARABALARI GELDİ"

Tanık olarak dinlenen otel görevlisi İ.T. ise müştekiyi isteği üzerine sanık Karadeniz'in kaldığı odaya yönlendirdiğini belirterek, "Müşteki yanımdan ayrıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra Batuhan bey beni telefonla arayıp müştekiyi aşağıya indirmemi rica etti. Ben tarafların yanındayken yüz yüze gelmediler. Sonrasında aşağıya indik. Polis arabaları geldi." dedi.

HAKİM KARAR VERDİ

Tanık İ.T, müştekinin vücudunda kızarıklık, darba maruz kaldığına dair bir belirti göremediğini söyledi.

Sanık Karadeniz'in savunmasının alınması için gelecek celsede hazır edilmesine karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Feyza Aleyna Eroğlu'nun avukatı Ayhan Yalçın, hakaret içerikli mesajlar ve darp olayıyla ilgili doktor raporunun dosyaya ibraz edildiğini belirterek, dosyanın kadına karşı şiddetin önlenmesi ve durdurulması noktasında katkı sağlamasını umduğunu ifade etti.

"GERİ ALMAYACAĞIM"

Eroğlu ise susmayacağını ve şikayetini geri almayacağını vurgulayarak, "Mağdur olan herkese umarım bir nebze de olsa öncü olabilirim." dedi.

- İddianameden

İstanbul'da bir otelde 21 Mart 2023'te eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu'nu darbettiği ileri sürülen eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, "zincirleme şekilde tehdit" ve "kadına karşı kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.