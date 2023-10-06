Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’da 2 bölücü terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAYNAK: DHA
Bakan Yerlikaya: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı İl Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Doğubayazıt ilçesinin Berezer bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, şehitlerin kanını yerde bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma komando özel harekat timlerinin katılımı ile 'Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Yılmaz Özden Operasyonu' düzenlendi. Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Tek bir hedefimiz var: O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.

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