Bakan Yerlikaya açıkladı. Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 966 şüpheliye işlem yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Yerlikaya açıkladı. Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 966 şüpheliye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini ve operasyon kapsamında 966 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik olarak 63 ilde 4 gündür devam eden MERCEK-14 operasyonlarında; 966 şahıs hakkında işlem yapıldığını aktardı. Operasyon kapsamında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 852 silahın ele geçirildiği belirtildi.

Yerlikaya, açıklamasının sonunda; operasyonu koordine eden valilere, kaymakamlara ve jandarma ve emniyet güçlerine teşekkür etti.

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