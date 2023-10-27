Bakan Yerlikaya açıkladı: "Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi"

İçişleri Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında “Zaza Doğan” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Liderliğini Doğan Aykut’un yaptığı “Zaza Doğan” organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

Organize suç örgütünün,

- İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği,

- Anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları,

- Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları,

- Korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı işyerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri,

- Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

- Örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları,

- 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve ZAZA DOĞAN organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile

- 8 adet tabanca ve

- 1 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

BİR KEZ DAHA BELİRTMEK İSTERİM Kİ: SUÇTA KİBİRLENENLERE, HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRANLARA, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ” ifadelerini kullandı.