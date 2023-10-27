Bakan Yerlikaya açıkladı: "Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 'Zaza Doğan' organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: DHA
Bakan Yerlikaya açıkladı: "Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi"

İçişleri Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında “Zaza Doğan” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Liderliğini Doğan Aykut’un yaptığı “Zaza Doğan” organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

Organize suç örgütünün,

- İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği,

- Anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları,

- Alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları,

- Korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı işyerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri,

- Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları,

- Örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları,

- 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve ZAZA DOĞAN organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile

- 8 adet tabanca ve

- 1 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

BİR KEZ DAHA BELİRTMEK İSTERİM Kİ: SUÇTA KİBİRLENENLERE, HALKIMIZIN HUZURUNU KAÇIRANLARA, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM EDECEĞİZ” ifadelerini kullandı.

whatsapp-image-2023-10-27-at-08-44-46.jpeg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" talep eden karar tasarısını kabul etti Gündem
BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" talep eden karar tasarısını kabul etti
Recep Uçar: Bu galibiyet bize hayaller kurduracak Spor
Recep Uçar: Bu galibiyet bize hayaller kurduracak
Kendi kabahatimizden gol yedik, takımın morali bozuldu Spor
Kendi kabahatimizden gol yedik, takımın morali bozuldu
Rize'de halı sahaya mermi isabet etti Gündem
Rize'de halı sahaya mermi isabet etti
İsrail, Gazze'ye girdi, altın fiyatları çıldırdı! Ünlü ekonomist yarın neler yaşanacak neler diyerek açıkladı Ekonomi
İsrail, Gazze'ye girdi, altın fiyatları çıldırdı! Ünlü ekonomist yarın neler yaşanacak neler diyerek açıkladı
Otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu Gündem
Otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
Kemal Özdeş galibiyetin sırrını açıkladı Spor
Kemal Özdeş galibiyetin sırrını açıkladı