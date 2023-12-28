Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde bir ilk gerçekleşti

Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde timektomi ameliyatı ilk kez bir çocuk hastaya yapıldı. 16 yaşındaki genç kıza, myastenia gravis isimli hastalığından dolayı tedavi uygulandı. Daha sonra yapılan timektomi ameliyatıyla 16 yaşındaki kızın şikayetlerinin azaldığı belirtildi. Genç kızın genel sağlık durumunun da iyi olduğu iletildi.

Timektomi ameliyatının gerçekleşmesi sayesinde hastalığın tedavisinin ve klinik ilerlemesinin iyi hale geldiğini söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Ağar,

“Myastenia gravis (MG) anormal nöromusküler iletimin neden olduğu otoimmün bir hastalıktır. MG’li hastalarda görülen timus bezi anormallikleri; yüzde 10-15 olguda timoma, yüzde 70 olguda ise lenfoid folliküler hiperplazi şeklindedir. Gelişen teknolojiler ve yeni cerrahi teknikler ile yapılan timektomi ameliyatları daha az komlikasyonlu ve daha konforlu hale gelmiştir.

İlimizde erişkin hastalara yaptığımız bu vakalara yakın zamanda 16 yaşında bir çocuk hastamızı da ekleyerek bir ilke imza atmış olduk. Hastamız ameliyat sonrası iki gün takip edilerek şifa ile taburcu edilmiştir.” Açıklamasında bulundu. Ayrıca Ağar, ameliyatın yapılmasındaki desteklerinden dolayı bütün ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Hastasının durumu nedeniyle uygulanacak olan anestezinin çok hassas olduğunu ileten Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Gülay Gül ise, 16 yaşındaki hasta için kullanılacak anestezi yönteminin belirlenmesi için, genç kızı çocuk nörolojisi ile değerlendirdiklerini iletti.

Uzm. Dr. Gülay Gül, “16 yaşında miyastenia gravis tanısı olan bayan hasta timektomi açısından göğüs cerrahisi kliniğince tarafımıza danışıldı. Anestezisi özellikli olan hasta için ameliyathanede uygun hazırlıklar yapılarak ameliyata hazır hale getirildi. Ameliyat sonrası hastamız sorunsuz bir şekilde servise gönderildi” açıklamasını yaptı.