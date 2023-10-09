Bakan Yerlikaya’dan şehit polis memuru için baş sağlığı mesajı

İstanbul Büyükçekmece'de ihbara giden ekibe açılan ateş sonucu polis memuru Cihat Ermiş şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan polis memuruna ilişkin baş sağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Büyükçekmece’de bir ihbara giden kahraman polis memurumuz Cihat Ermiş, kapı arkasından açılan ateşle şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Makamı ali olsun” ifadelerine yer verdi.