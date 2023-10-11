32 suç kaydı olan birisi nasıl aramızda dolaşıyor? Suç cezasız mı kalıyor? İhbara giden polisi şehit etmişti

İstanbul'da önceki gün 31 yaşındaki polis memuru Cihat Ermiş, ihbar yapılan adrese gittiğinde açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Zanlının da 32 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Hukukçular ve vatandaşlar "32 suç kaydı olan birisi nasıl aramızda dolaşıyor" dedi.

32 suç kaydı olan birisi nasıl aramızda dolaşıyor? Suç cezasız mı kalıyor? İhbara giden polisi şehit etmişti

Geçtiğimiz gün 31 yaşındaki polis memuru Cihat Ermiş ihbar yapılan adrese gittiğinde 32 suç kaydı olan zanlı tarafından açılan ateşle şehit olmuştu. Ancak bu olayın ilk olmadığı ortaya çıktı.

Polis memurları, Hakan Telli, Abdulkadir Güngör, Ayhan Ölçer, Barış Göl ve Erhan Gökteke farklı yıllarda ve farklı illerde suç makinesi haline gelmiş, cezevine girse de kısa sürede serbest kalan zanlılar tarafından şehit edildiler. Üstelik sadece güvenlik güçleri de değil, birçok vatandaş da bu suçların hedefi haline geliyor.

NTV'de yer alan bilgilere göre; Avukat Serkan Günel, "6 ay ile 2 yıl arasında cezalarla karşı karşıya kalınması karşısında bu kişilerin cezaevinde geçirdiği sürelerin aslında bir yılı 6 ayı bulmadığı durumlar söz konusu olabiliyor. Bu kişiler koşullu salıverilme ve denetimli serbestlikten yararlanıyorlar dışarda geçirdikleri sürede de kanunun öngördüğü yeterli sonucun alınamadığı durumlarla karşı karşıyayız." dedi.

Hukukçular suçu meslek haline getirenlerle ilgili uygulamanın değişmesi gerektiği görüşünde. Çünkü bu kişiler ne cezaevinde ne de dışarda topluma kazandırılamıyor.

Günel, "Denetimli serbestlikte yeterince ilgilenecek psikoloğun ve rehabilite merkezlerinin olmadığı gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Suç işlemeyi meslek haline getirmiş bu tip insanların çok daha yakından izlenmesi, bunun üzerinde durulması gerekiyor. Belki cezevinde geçireceği sürelerin çok daha fazla olmasının sağlanması gerekmekte. Çünkü bu durumlar suçun cezasız kalması gibi bir psikolojik anlam doğurmak toplumda adalet duygusunu da yaralamakta." dedi.

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