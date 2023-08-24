Bakan Yumaklı: 16 orman yangınından 14'ü söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yumaklı, Çanakkale yangınıyla ilgili olarak "Koşullar düne göre lehimize" dedi.

KAYNAK: AA
Bakan Yumaklı: 16 orman yangınından 14'ü söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin, "Bugün dünden daha iyi durumdayız. Çanakkale merkez yangınıyla alakalı hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibarıyla bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yapan İbrahim Yumaklı, bölgedeki orman yangınında 36. saatte olduklarını söyledi.

Bugün ülke genelinde 16 orman yangını çıktığını belirten Yumaklı, bunlardan 14'ünün kontrol altına alındığını kaydetti. Yumaklı, 2 yangının halen devam ettiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Biri biraz önce söylediğim 36. saatine girdiğimiz Çanakkale merkez yangını, diğeri de Eskişehir'de devam eden bir yangınımız. Her iki yangında da kontrol altına alma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Gece boyunca da devam edecek. Gün içerisinde Eceabat'ta bir yangın meydana geldi. Bir vatandaşımızın yapmış olduğu bir kaynak işleminden meydana gelen bir yangın. Maalesef gün içerisinde güçlerimizin bir bölümünü de oraya kaydırmak durumunda kaldık. Daha önce söylemiştik. Çanakkale merkez yangını da yine bir yerleşim biriminin yanındaki bir araziden çıkmıştı. Yine Eskişehir'deki yangının da bir balya yapma makinesinden çıktığının bilgisini verdi arkadaşlar. Günün sonunda baktığınızda yangınların yüzde 90'ın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz pek de boşuna değilmiş."

'DUMANDAN ETKİLENEN 7 KİŞİ MÜŞAHADE ALTINDA TUTULUYOR'

Halkı orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olmaya davet eden Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün dünden daha iyi durumdayız. Çanakkale merkez yangınıyla alakalı hem nem hem sıcaklık hem de rüzgar itibarıyla bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor. Aslına bakarsanız gün içerisinde çok yoğun bir enerjiyle bir mücadelemiz vardı, an itibarıyla o süreçlerin tamamını geçtik. Sadece bizi bir vadinin içerisinde sıkışan bir bölüm itibarıyla zorladı ama arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Gün içerisinde bahsetmiştik. 8 uçak, 30 helikopter, 790'a yakın muhtelif arazöz ve iş makineleri ve 3 bin 100'e yakın personelimizle bu mücadeleyi devam ettirdik. Şu an itibarıyla 4 gece görüş helikopteri ve diğer unsurlar aynı şekilde mücadeleye devam ediyorlar."

Yumaklı, daha önce 9 köyün boşaltıldığını, bugün tedbiren 2 köyün daha tahliye edildiğini aktardı.

Bu köylerin hiçbiri için herhangi bir tehlike ya da tehdidin söz konusu olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Dün öğleden itibaren ve şu an itibarıyla devam eden süreçte en büyük tesellimiz ve memnuniyetimiz elbette herhangi bir can kaybının olmaması. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız var. Yine onlar da tedbiren müşahede altında tutulmaya devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

'YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR'

Çanakkale-Çan kara yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu dile getiren Yumaklı, "Bu sabahtan itibaren çift yönlü olarak Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı, uçakların su alma ve trafiğine engel olmama adına. Saat 22.00 itibarıyla da sabaha kadar Çanakkale Boğazı tek yönlü trafiğe açılmış oldu" dedi.

Bir gazetecinin Çanakkale yangınının sebebinin belli olup olmadığını sorması üzerine Yumaklı, "Bunun sebebini henüz tespit edebilmiş değiliz. Başlangıç yeri itibarıyla bu yangının yine bir yerleşim merkezinin yanındaki bir araziden çıktığını tespit ettik ama sebebini henüz tespit edemedik. Onunla ilgili valiliğimiz ve kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyorlar" yanıtını verdi.

Bakan Yumaklı, ayrıca Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangınına 1 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz ve iş makinesi ile 200 personelin müdahalede bulunduğunu, söndürme çalışmalarının gece boyu süreceğini sözlerine ekledi

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