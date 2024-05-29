Bakanlığa bağlı çocuk evinde cinsel istismar rezaleti

Zonguldak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun, kurum çalışanı tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak, devlet koruması altında büyüyen ve bu yolla memuriyet hakkı kazanarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayan 23 yaşındaki T.A., tutuklandı.

Çocuk Evi'nde kalan S.Z. isimli kız çocuğu, kurum çalışanı T.A.'nın kendisini evine götürerek cinsel istismarda bulunduğunu görevlilere söyledi. S.Z., T.A.'nın bu durumu kimseye anlatmaması için kendisine baskı yaptığını da belirtti.

İfadesi pedagog eşliğinde alınan S.Z.'nin açıklamaları üzerine hemen soruşturma başlatıldı.

DEVLET KORUMASINDA BÜYÜMÜŞ

Edinilen bilgilere göre, T.A. da geçmişte devlet korumasında bir yurtta büyümüş ve bu sayede memuriyet hakkı kazanarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başlamıştı.

Olayın açığa çıkmasının ardından T.A., gözaltına alındı ve yapılan işlemler sonrası tutuklandı. T.A. hakkında ayrıca idari soruşturma da başlatıldı.