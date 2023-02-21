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Bakanlık açıkladı. Hamsinin Marmara ve Boğazlarda yakalanması yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve balıkçılara gelecek sezon daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki hamsi avcılığının bugünden itibaren yasaklandı

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 10:11
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Bakanlık açıkladı. Hamsinin Marmara ve Boğazlarda yakalanması yasaklandı.

Bakanlık açıkladı. Hamsinin Marmara ve Boğazlarda yakalanması yasaklandı
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Hamsi yakalamaya, Marmara ve İstanbul Boğazı'nda yasak geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü gözlem ve denetimlerin yanı sıra, araştırma kuruluşlarının izleme çalışmalarında; Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında avlanan hamsilerde, yasanın izin verdiği boy uzunluğu kriterlerini taşımayan bireylerin oranında artış, et verimliliklerinde düşüklük tespit edildiğini belirtildi.

Çalışmalarda, bu durumun, özellikle bu yıl yaşanan çevresel ve iklimsel faktörler sonucu geliştiğinin kaydedildiği açıklamada ayrıca, balığın, gerek avlanabilir yasal boy uzunluğuna, gerekse biyolojik yapısına uygun olmadan avlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu gelişmelerin, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceği dikkate alınarak balıkçılık yönetimi açısından acil önlemlerin devreye sokulmasının gerekliliği ortaya çıktığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkçılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının talepleri ve Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Bilimsel ve Teknik Tavsiye Kurulu üyesi akademisyenlerin önerileri doğrultusunda, gerekli kararlar alınmıştır. Bu çerçevede, gelecek yıllardaki hamsi stoklarımızın olumsuz etkilenmemesi, Marmara Denizi ekosisteminin korunması ve gelecek sezonda balıkçılara daha fazla ekonomik katkı sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 21 Şubat saat 15.00'ten itibaren ticari amaçlı her türlü hamsi avcılığı durdurulacaktır. 15 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek uygulamayla, halkımızın hamsi ihtiyacı, avcılığın serbest olduğu alanlardan yakalanan ve soğuk hava depolarında muhafaza edilen ürünlerle karşılanmaya devam edecektir."

İSTAVRİT LÜFER VE MEZGİT AVCILIĞINA YASAK YOK

İstavrit, lüfer ve mezgit gibi diğer türlerin avcılığında ise herhangi bir kısıtlamaya gidilmediğinin belirtildiği açıklamada, alınan kararın sahada uygulanması için Bakanlık denetimlerinin, geçmişte olduğu gibi tüm imkanlar seferber edilerek devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada, denetimlere yönelik her türlü teknik ve altyapı önlemlerinin alındığının kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte, diğer denizlerimizde hamsi avcılığı yapan balıkçılarımızın yavru ve yeterli et verimliliğine sahip olmayan hamsileri avlamamaları büyük önem arz etmektedir. Halkımızın da gerekli duyarlılığı göstererek 9 santimetreden küçük hamsileri almamaları, böyle bir durumla karşılaştıklarında ise Tarım Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine veya Alo 174 hattına bildirimde bulunmaları, ülkemizdeki su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirliği bakımından hayati önemi haizdir."

 

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