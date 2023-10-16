Bakanlık emekli hekimleri göreve çağırdı. Doktorlar yurt dışına gitmeye zorlanınca olacağı buydu

Sağlık Bakanlığı, yurtdışına göçen hekimlerin açığını kapatmak için ilan açtı. Bakanlığın açtığı ilanda, 65-72 yaş arasındaki hekimler tekrar göreve çağrıldı.

Bakanlık emekli hekimleri göreve çağırdı. Doktorlar yurt dışına gitmeye zorlanınca olacağı buydu

Türkiye’deki ağır yaşam şartları nedeniyle yurtdışına göçmeyi tercih eden hekimlerin yeri doldurulamıyor. Hastanelerdeki hekim sayısının yetersizliği nedeniyle hastalara bakacak hekimler aranıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip ünvanlarında 18 Ekim Çarşamba gecesine kadar talep toplanacak.

65-72 YAŞ ARASINDAKİ EMEKLİ HEKİMLER TEKRAR GÖREVE ÇAĞRILIYOR

Ülke genelinde hekimlerin sayısının yetersizliği nedeniyle Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arasındaki emekli hekimleri tekrar göreve çağırdı.

"2023 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ve 2023 Yılı 2.Dönem 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplama" başlıklı ilanda şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarında talep toplanacaktır. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecektir.)"

ERDOĞAN “GİDERLERSE GİTSİNLER” DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma koşullarının ağırlığı ve can güvenlikleri tehlike altında olan doktorların yurt dışına giden doktorlar için 2022 yılında "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" ifadelerine yer vermişti.

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