Uzmanından dikkat çeken ikinci doktor önerisi

Dr. Ali Cihad Çam, hastaların uygulanacak işlemler öncesi ikinci bir hekim görüşü almalarının önemine dikkat çekerek, “Tıbbi ikinci görüş, tıbbi konularda adım atmadan önce konuyu, konunun uzmanı kişilere sorarak hareket etmektir. Tıbbi konularda gerek şikayetlere yaklaşımı gerek tedavi planında alternatifleri ve riskleri daha iyi anlamamızı sağlayacak olan tıbbi ikinci görüş hastaların kendileri için en doğru tedavi planını seçmeleri açısından çok önemlidir” dedi.

Dr. Çam, “Tıbbi ikinci görüşe, kendimiz veya bir yakınımız için bizi tedirgin eden, bizim için risk doğuran veya önemsediğimiz herhangi bir sağlık problemi konusunda bilgimizi arttırabilmek için başvurabiliriz. Fakat buradaki önemli husus başvurduğumuz kişi ya da kurumların bu konuda ehil olduklarından emin olmamızdır. Bazen de bir tedavi türünü istemediğimiz durumlarda tıbbi ikincil görüşten yararlanabiliriz. Tıbbi ikinci görüş, tıbbi konularda adım atmadan önce konuyu, konunun uzmanı kişilere sorarak hareket etmektir. Tıbbi konularda gerek şikayetlere yaklaşımı gerek tedavi planında alternatifleri ve riskleri daha iyi anlamamızı sağlayacak olan tıbbi ikinci görüş hastaların kendileri için en doğru tedavi planını seçmeleri açısından çok önemlidir” diye konuştu.

TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞ NEDEN ALINMALI?

Dr. Çam, hastaların neden tıbbi ikinci görüş almalarının gerektiği ile ilgili, “Ameliyat olmak hasta açısından çok travmatik bir süreçtir. En basit ameliyatta dahi hastanın vücut bütünlüğü ile oynanır ve bedene neşter değer. Bu kesinin iyileşmesi esnasında hasta hem fiziksel hem de ruhsal anlamda bir iyileşme dönemi yaşar. Kimi zaman bu dönem hastanın bazı şartlarını gözden geçirdiğimizde altından kalkılamayacak şeyler olabilir. Bu sebeple var ise alternatif tedavi seçeneklerini bilmek çok önemlidir. Örneğin, sık sık kalp ritim hızlanmaları yaşayan hastalar bu hızlanmalar ve bunun getirdiği tedirginlikle hastanelerde acil servislere koşar ve orada ilaç verilmek suretiyle rahatlatılırlar. Fakat bu bir yerden sonra o kadar sıklaşabilir ki hastanın hayat konforunu çok etkileyen bir sürece dönüşebilir. Bu gibi bir durumda eğer hasta doğru yönlendirilmez ise EPS (Elektrofizyolojik Çalışma İşlemi) denilen bir yöntemle mevcut bu durumunun kalıcı olarak düzeltileceği bilgisine ulaşamayabilir. Bu sebeple hastalarımızın tıbbi ikincil görüş almaları gerekir” dedi.

‘TIBBİ İKİNCİ GÖRÜŞTE ALTERNATİF YOLLAR ARANIR’

Tıbbi ikinci görüşte hekiminizle izlemeniz gereken yol haritası hakkında da bilgiler veren Dr. Çam, şunları söyledi:

“Tıbbi ikinci görüşte en tabi sorulacak ilk soru tedavi alternatifleridir. Hastalar rahatsızlıklarına çare olacak tedavilerden kendi şartlarına en fazla uyacak olan tedaviyi seçmeliler. Bu sebepledir ki hastanın hekimi hastanın kliniğine ve karakterine çok hâkim olmalıdır. Bu durum da kusursuz bir hasta hekim ilişkisi gerektirir. Ne hasta hekimine kendini anlatmakta zorlanmalıdır, ne de hekim hastasına bilgi verirken sakınmalıdır” dedi. Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bilgi alınmasının önemine dikkat çekti. Çam, “diğer bir soru mutlaka tedavi sonrasında karşılaşılacak olan fiziki ve ruhsal durumdur. Hasta tedavi sonrasındaki durumunu ve iyileşme sürelerini öğrenmelidir. Bu iyileşme sürelerini hızlandırmak için yapılması gereken şeyleri de gene doktorunuzdan sorarak öğrenebilirsiniz. İstirahat süreleri, fizik tedavi programları, masaj programları, bütün bunlar doğru yapıldığında iyileşmeyi olumlu etkileyen unsurlardır.”