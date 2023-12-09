Bakanlık, Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti

Diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç'ın oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayımladı.

KAYNAK: AA
Bakanlık, Ender Saraç'la ilgili iddialar için harekete geçti

Televizyon programlarıyla tanınan Diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç’ın, kendi çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna dair iddialar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak, yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir."

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NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Ender Saraç’ın, 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürülmüş, çocuğun okuldaki rehber öğretmeniyle yaptığı görüşme olduğu iddia edilen bir rapor paylaşılmıştı. Saraç'ın olduğu iddia edilen bir video da sosyal medyaya servis edilmişti.

Raporun sosyal medyada paylaşılması üzerine Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever’in sorularına telefonda yanıt veren Saraç, “O görüntüler kesinlikle montaj, annesi çocuğu iftira atmak için kullanıyor. Oğlum Çocuk İzlem Merkezi’nde bugün verdiği ifadesinde iddialarını geri çekti. Yalan olduğu ortaya çıktı” demişti.

Saraç ayrıca, sosyal medya hesabından “Allah kuru iftiradan saklasın” paylaşımı yapmıştı.

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