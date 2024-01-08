Ender Saraç hakkında hapis istemiyle dava açıldı. Oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti

Ünlü doktor Ender Saraç, hakkında 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla ilgili hapis istemiyle dava açıldı.

Saraç’a "Çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı.

Hazırlanan iddianameye göre, 25 Aralık’ta çocuk M.S okuldaki öğretmenlerine, babasından cinsel istismar gördüğünü anlatmış. Okul idaresi hemen tutanak tutarak savcılığa bildirdi.

ENDER SARAÇ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mağdur çocuk, verdiği ilk ifadesinde kardeşiyle kendisine, 6 - 7 yaşlarından itibaren babasının kendisine dokunmalarının olduğunu söyledi.Mağdur diğer kardeş ise iddiaları kısmen de olsa doğruladı.

Ancak Ender Saraç suçlamaları kabul etmedi. Mağdur çocuk ise ikinci ifadesinde iddiaları geri aldı.

Doktor Ender Saraç hakkında öz oğluna cinsel istismardan kamu davası açmaya yeterli delil olduğuna karar verildi.

Ender Saraç'a "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenildi.

Dava gelecek günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDA

Öte yandan Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç aleyhine tedbir kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Saraç, eşine boşanma ve mal paylaşımı davası açtı.