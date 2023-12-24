Bakanlık Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinlerini iptal etti. Tarikatçıların gerçek yüzünü gösterince hedef olmuştu

Tarikatların gerçek yüzünü ortaya çıkarması ile adı duyulan ve tarikatlar tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi bu kez de daha önce anlaşma sağlanan iki mekanın iptaliyle karşı karşıya geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, kamu baskısı ve RTÜK dizinin incelenmesi gerekçesiyle iki mekan için alınan izinleri iptal ettiğini duyurdu.

FOX TV'de yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya üzerinden hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) da inceleme başlattı.

DİZİNİN 2 MEKÂNININ İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlenen dizinin setteki güvenlik önlemlerinin artırıldığı duyurulmuştu. Söz konusu dizinin bu kez de mekan izinleri iptal edildi.

Kızıl Goncalar dizisinin, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinleri iptal oldu.

GEREKÇE AÇIKLANDI

8 ve 21 Eylül’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden dizinin çekimi için belirlenen iki mekân için alınan izinler iptal edildi.

Müdürlük, şirkete Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş.‘nin Kızıl Goncalar ismi dizisinde kullanılan Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın (HEVKA) bulunduğu Bayrampaşa Medresesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı binasında (Siyasal Vakfı) çekim izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gerekçe olarak da diziyle ilgili oluşan kamuoyu baskısı ve RTÜK’ün inceleme başlatmasını gösterildi. Kızıl Goncalar dizisinin yapım şirketi, aylarca büyük bütçeler ayrılarak yeniden dizayn edilen mekanların yerine farklı yerlerdeki mekanlara bakmaya başladığını belirtti.

SET ÇALIŞANI PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Dizinin set çalışanı, tarikatın sosyal medya hesabından dizi ile ilgili yapılan paylaşımı alıntılayarak, “Fatih’te çekim yaptığımız ana mekanlarımıza artık giremiyoruz” iddiasında bulundu.

Bir süre sonra paylaşımını silen set çalışanı, “Afişlerimizin üstü çiziliyor, ekip arkadaşlarımıza saldırılıyor… Gerçekleri anlatmamız bu kadar mı kanınıza dokundu da ilk bölümden ekip olarak can güvenliğimizden endişelenmeye başladık?” dedi.