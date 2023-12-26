Kızıl Goncalar dizisindeki denklem sahnesi gündem oldu. İşte Olan hep kızlara oluyor sahnesi

FOX TV’nin tartışma yaratan dizisi Kızıl Goncalar ilk bölümlerinde kendinden söz ettirmeyi başardı.

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı filmde Faniler adlı bir tarikatın hikâyesi anlatılırken, dizi tanıtım fragmanlarının yayınlanmasından itibaren en çok konuşulan yapımlar arasında yer aldı.

KIZIL GONCALAR'IN DENKLEM SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan dizinin dün akşam yayınlanan 2. bölümünde yer alan bir sahne ise yine sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz tahtada Suavi’ye mantık önermesini konusunu anlatan Zeynep, kapalı kızların okutulmadığı zihniyete dikkat çekti. Daha sonra “Olan hep kızlara oluyor. Ne farkınız var? Aynısınız.” diyerek daha modern görünen Suavi’nin aslında tarikat şeyhiyle aynı zihniyette olduğunu ifade etti. Zeynep sahnenin ardından da odayı terk etti.

Söz konusu sahneler sosyal medyada gündem oldu ve çokça paylaşımla yorumu da beraberinde getirdi.