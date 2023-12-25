İsmailağa cemaati Kızıl Goncalar dizisini hedef aldı. Set çalışanı yapılan saldırıları açıkladı

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İsmailağa cemaati Kızıl Goncalar dizisini hedef aldı. Set çalışanı yapılan saldırıları açıkladı
İsmailağa cemaati, cemaat ve seküler aile hayatlarını işleyen Kızıl Goncalar dizisini hedef aldı. Bir set çalışanı ise İsmailağa cemaatine tepki göstererek "Ekip arkadaşlarımıza saldırıyorlar" iddiasında bulundu.

FOX TV ekranlarında izleyicinin karşına çıkan, Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisi yayınlandığı günden bu yana birçok medya grubu tarafından hedef alındı.

Cemaat ve seküler aile hayatlarını karşılaştırmalı olarak ele alan dizi, son olarak İsmailağa cemaati tarafından hedef gösterildi.

Cemaatin X sosyal medya hesabından Kızıl Goncalar dizisi ile ilgili yapılan bir paylaşımı alıntılayan set çalışanı, "Fatih'te çekim yaptığımız ana mekanlarımıza artık giremiyoruz" iddiasında bulundu.

Bir süre sonra paylaşımını silen set çalışanı, dikkat çeken şu açıklamayı yaptı:

Afişlerimizin üstü çiziliyor, ekip arkadaşlarımıza saldırılıyor... Gerçekleri anlatmamız bu kadar mı kanınıza dokundu da ilk bölümden ekip olarak can güvenliğimizden endişelenmeye başladık?

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İSMAİL AĞA DİZİYİ HEDEF GÖSTERDİ

Tarikatların ülkedeki hakimiyetini gözler önüne seren dizide sağlık kurumundan ticarete kadar anlatılması İsmailağa cematini 'rahatsız' etmişti.

İsmailağa cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından diziyi hedef göstererek çağrı yapmıştı.

Paylaşımda şöyle denilmişti:

“Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”

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RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Yeni Şafak gazetesi ise dindar insanların sahtekar ve bağnaz olarak tasvir edildiğini belirterek diziyi hedef almıştı. KADEM de buna benzer bir açıklama yapmıştı.

Dizi, aynı gerekçelerle sosyal medyadan da tepkilere neden olunca RTÜK de harekete geçmişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabındaki sosyal medya paylaşımında şunları kaydetmişti:

FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.

GOLD FİLM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak gündemden düşmeyen Kızıl Goncalar dizisine ilişkin Gold Film'den yalpan açıklamada dizinin hiçbir gerçek kurum, kuruluş veya kişiyle ilgili olmadığı vurgulanmış ve "Dizimiz bu toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamayı başaran kesime bir ayna tutması için kurgulandı" belirtilmişti.

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