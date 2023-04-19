Bakanlıktan ramazan boyunca gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ramazan boyunca 184 bin 711 denetim gerçekleştirdi. 4 iş yeri için suç duyurusunda bulunan ekipler toplamda 1158 ceza kesti.

Bakanlıktan ramazan boyunca gıda denetimi

(AA) Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ülke genelinde denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gıda ve yemle ilgili faaliyet gösteren üretim, satış ve tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontroller ramazan ayında artırıldı.

Denetimlerde 81 il müdürlüğü ve bağlı ilçe müdürlüklerinden 7 bin 570 kontrol personeli görev aldı.

Ekipler, rutin denetim programlarına ek olarak ramazan nedeniyle üretim, toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik gıda denetimlerini sıklaştırdı.

ARALIKSIZ HİZMET VERİYOR

Bu kapsamda, ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerinde 7 bin 435, unlu ürünler üretim ve satış yerlerinde 15 bin 79, şekerleme üretim ve satış yerlerinde 1639, pastacılık ürünleri üreten iş yerlerinde 6 bin 677, toplu tüketim ve satış yerlerinde ise 153 bin 881 olmak üzere Türkiye genelinde 184 bin 711 denetim yapıldı.

Denetimler sonucunda 1158 idari para cezası uygulandı, 4 iş yeri için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bu cezalar, ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş ürünler, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygunsuzluk gibi nedenlerle uygulandı.

Ekipler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla, şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere gıda iş yerlerine yönelik denetimleri artırdı.

Tüketiciler, gıdayla ilgili ihbar ve şikayetleri için 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veren "Alo 174 Gıda Hattı"na ve Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na (0 501 174 0 174) veya bulundukları illerdeki il Tarım ve Orman müdürlüklerine başvurulabiliyor.

"HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, güvenilir gıdaya erişimi, en temel insan haklarından birisi olarak gördüklerini bildirdi.

Bu konuyu hassasiyetle takip ettiklerini ve vatandaşların kaliteli, sağlıklı, güvenilir gıdayla beslenmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin gıda denetimleri yıl boyu 81 ilde aralıksız sürüyor. Ramazan ayının ve bayramın önemine binaen de denetimleri artırdık. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün ALO 174 Gıda Hattı, değerli vatandaşlarımızın gıdayla ilgili ihbar ve şikayetlerini en kısa sürede sonuçlandırmak için çalışıyor.

Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa sonuç almak daha kolaylaşıyor. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız."

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