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Bakıcı kadını timsahın ağzından aldılar

Amerika'da bir hayvanat bahçesinde gerçekleşen olay görenlerin kanını dondurdu. Bakıcının beslediği timsah, bakının elini kaptı. Bakıcının verdiği ölüm kalım mücadelesi saniye saniye kaydedildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:41
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Bakıcı kadını timsahın ağzından aldılar

Bakıcı kadını timsahın ağzından aldılar
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ABD'de bir hayvanat bahçesinde, bakıcı ve timsah arasında yaşanan korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bakıcının yemek verdiği sırada elini kapan timsah büyük korku yarattı.

Çocukların da şahit olduğu tehlikeli görüntüler, sosyal medyada viral olurken, bakıcının kurtarılma anları soluk soluğa izlendi.

Olay sırasında  çocuklarıyla birlikte merkezi ziyarete gelen bir adam ise gözünü karartarak kafesin içerisine daldı.

O esnada olay yerine gelen yetkililer el birliği ile kadını kurtarmayı başardı.

Ziyaretçinin, merkezdeki diğer görevlilere haber vermesinin ardından olay yerine gelen yetkililer el birliği ile kadını kurtarmayı başardı.

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