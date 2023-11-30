Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada

Bingöl Genç kara yolu, ilçe girişindeki Genç viyadüğünde bakım çalışması yapan özel bir firmada kepçe operatörü, viyadükteki molozları toplayarak, altından geçen Murat Nehri’ne döktü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.