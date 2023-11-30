Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada

Bingöl’ün Genç ilçesindeki Genç Viyadüğü’nde çalışma yapan kepçe operatörü, topladığı molozları Murat Nehri’ne döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakımı yapılan viyadükteki molozları nehre döktüler; o anlar kamerada

Bingöl Genç kara yolu, ilçe girişindeki Genç viyadüğünde bakım çalışması yapan özel bir firmada kepçe operatörü, viyadükteki molozları toplayarak, altından geçen Murat Nehri’ne döktü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

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