Bakımını yaptırdığı motosikletiyle ölüme gitti

(İHA) Olay, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ulukaya 07 CBR 21 plakalı motosikletinin yazlık bakımlarını yaptırdı.

Ardından trafiğe çıkan Ulukaya, ana yoldan mahalle arasına dönüş alan T.D. idaresindeki 23 ADM 096 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Ulukaya ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Ulukaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.