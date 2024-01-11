Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Molla Gürani istasyonunda incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, artan nüfusa ve araç sayısına karşın trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini belirtmiştir.

Bakan Uraloğlu, “12 ildeki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395,3 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldı.” dedi. Uraloğlu, İstanbul’da bugüne kadar bakanlık tarafından 127,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının hizmete alındığını, şu anda da 55,7 kilometrelik 5 ayrı projenin inşasının sürdüğünü kaydetti.

Uraloğlu, “Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacak” ifadelerini kullandı.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın Şubat sonu hizmete açılacak ve saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcunun bu hatta seyahat edebilecek. Bu metro hattı, Kirazlı, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO duraklarından diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü’ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın 8,4 kilometre uzunluğunda olacak ve 7 istasyonu bulunacak. Bu duraklar Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olarak sıralandı.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın tamamlanmasıyla Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresinin 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası seyahat süresinin 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresinin 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresinin 30 dakikaya inecek.