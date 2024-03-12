Bakırköy’de 4 masumun hayatını kaybettiği feci kazada yeni gelişme

Kaynak: İHA
Bakırköy’de 4 masumun hayatını kaybettiği feci kazada yeni gelişme
Bakırköy'de seyir halindeki tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 masumun hayatını kaybettiği kazada tır şoförü tutuklandı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi’nde dün akşam meydana gelen olayda Mehmet Fettahoğlu denetimindeki seyir halindeki tır, alçak olan köprüye çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilmiş, tırın üzerine devrilen araçta bulunan dört masum feci şekilde hayatını kaybetmişti.

kaza1.webpTır şoförü olay yerinde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

kaza2.webpTUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınan Mehmet Fettahoğlu, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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