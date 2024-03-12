Bakırköy’de 4 masumun hayatını kaybettiği feci kazada yeni gelişme

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi’nde dün akşam meydana gelen olayda Mehmet Fettahoğlu denetimindeki seyir halindeki tır, alçak olan köprüye çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilmiş, tırın üzerine devrilen araçta bulunan dört masum feci şekilde hayatını kaybetmişti.
Tır şoförü olay yerinde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesi alınan Mehmet Fettahoğlu, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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