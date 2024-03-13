Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi

Bakırköy’de, Marmaray üst geçidine çarpan ve devrilen kağıt yüklü bir TIR’ın altında kalan otomobildeki dört kişi, hayatını kaybetti ve son yolculuklarına uğurlandılar. Törene, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın ve diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.