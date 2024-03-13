Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi

Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi
Kaynak: DHA
Bakırköy’de, Marmaray üst geçidine çarpan ve devrilen kağıt yüklü bir TIR’ın altında kalan otomobildeki dört kişi, hayatını kaybetti ve son yolculuklarına uğurlandılar. Törene, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın ve diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.
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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 1

Bu trajik olay, 11 Mart’ta saat 18.45 civarında Bakırköy Rauf Orbay Caddesi’nde gerçekleşti.

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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 2

Kazada, aynı aileden olan Recep Aytekin (45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin hayatlarını kaybetti.

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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 3

Aytekin ailesinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından aile bireyleri tarafından alındı ve Zeytinburnu’ndaki Kozlu Gasilhanesi’ne götürüldü.

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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 4

Aytekin ailesi için Eyüpsultan Cami’de bir cenaze töreni düzenlendi.

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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 5

Törene, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın ve diğer siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 6

Taziyeleri, vefat eden Recep Aytekin’in ağabeyi Mehmet Aytekin kabul etti.

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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 7

Güler Rukiye, Sultan ve Merve Aytekin’in tabutlarına eşarp örtüldü.

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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 8

Yusuf ve Salih Aytekin kardeşler, annelerinin, babalarının ve kardeşlerinin tabutlarına sarıldılar ve diğer aile bireyleri tarafından sakinleştirildiler.

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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 9

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Recep Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin’in cenazeleri Ayazağa Mezarlığı’na, Güler Rukiye Aytekin’in cenazesi ise Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.

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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 10
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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 11
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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 12
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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 13
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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 14
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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 15
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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 16
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Bakırköy'deki korkunç kazada can veren 4 kişiye son veda! Davutoğlu da törendeydi 17
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