Taksiciyi gasbeden şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Taksiciyi gasbeden şüpheli yakalandı

Uşak'ta bir taksi şoförü, yolculuk esnasında bir saldırıya uğradı ve aracı gasbedildi. Saldırgan, bıçak tehdidiyle şoförü etkisiz hale getirdikten sonra kaçtı. Olayın ardından yapılan operasyonla şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ş.U, Mende köyü yakınlarındaki bir eğlence mekanı çıkışı S.Ö'nün kullandığı 64 T 0126 plakalı taksiye bindi. Şehir merkezine gideceğini belirten Ş.U, para çekmek için aracı bankamatik önünde durdurdu. Taksiye döndüğünde hesabında para olmadığını iddia eden müşteri ile şoför arasında tartışma çıktı.

Ş.U'nun, yanında bulunan bıçakla saldırmaya çalışması üzerine S.Ö, aracından inerek kaçtı. Şüphelinin taksiyle uzaklaştığını gören taksici, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Polis, plakası sökülen taksinin Atapark'a gittiğini tespit etti. Burada tartıştığı bir kafe işletmecisine de sopayla saldırma girişiminde bulunan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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