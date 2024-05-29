Amasya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağışın şiddetiyle birlikte, şehrin altyapısı ciddi bir sınavdan geçti; cadde ve sokaklar adeta göl manzarasına büründü. Özellikle Yüzevler Mahallesi'nde yaşanan su baskınları, mahalle sakinlerinin günlük hayatını olumsuz yönde etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede yoğunlaşan yağışlar, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Ziya Paşa Bulvarı gibi ana arterlerde ulaşımı güçleştirdi. Sürücüler, yollarda biriken su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri, sel sularının iş yerleri ve evlerin zemin katlarını basması üzerine, su tahliye çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşlardan Ali Erdal'ın ifadelerine göre, şehirde meydana gelen sağanak yağış, beklenmedik bir şiddetteydi ve caddeleri sular altında bıraktı. Erdal, aracıyla seyir halindeyken Yüzevler Mahallesi'nde karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şehirdeki bu olağanüstü durum, altyapı sistemlerinin yetersiz kaldığı anları gözler önüne serdi ve yetkililerin bu konudaki önlemlerini sorgulamaya sevk etti.