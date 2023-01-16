Tok tutması sayesinde diyetlerde sık tercih edilen bal kabağının hem tatlısı hem de yemeği yapılabilmektedir. Yüksek besin değerine sahip olan bal kabağı tüketimini uzmanlarda öneriyor. Peki, Bal kabağının faydaları neler? Bal kabağı zayıflatır mı?

Kabakgiller ailesinden olan bal kabağı hem tatlı hem de yemeklerde kullanılmaktadır. Bal kabağı dış kısmı çıkıntılı, sert ve yuvarlak, turuncu renkli bir gıda olarak bilinmektedir. Bal kabağı içerisinde tohum ve etli kısım bulunur. Lifli bir meyve olan bal kabağı, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir içermektedir. Peki, Bal kabağı zayıflatır mı? Bal kabağının faydaları neler?

BAL KABAĞI FAYDALARI NELER?

Bal kabağı meyvesi içerisinde A, C ve E vitaminlerini barındıran yüksek oranda besleyici bir besindir. Vücuttaki enfeksiyonlarla savaşarak bağışıklığa karşı korumada etkili olur.

Bal kabağı göz ve cilt sağlığını da etkileyerek vücudun yenilenmesini sağlar.

Bal kabağı, doğru tüketimle beraber kanser riskine karşı korur. Aynı zamanda içeriğindeki karotenoid, A ve E vitaminler sayesinde meme kanseriyle mücadelede önemli rol oynar.

Bal kabağı, tüketildiğinde A vitaminine dönüşen beta-karoten içeren bal kabağı, bağışıklık fonksiyonunu geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda bağışıklık hücrelerinin daha sağlıklı çalışmasına ve yaraların hızlı iyileşmesinde etkili olan C vitamini içerir.

Bal kabağı, cilt sağlığını geliştiren, cildin yenilenmesinde önemli rol oynayan C ve E vitaminleri içerir. Bunların yanında cilt dostu olan beta-karoten de yer almaktadır.

Vücuttaki düşük seviyedeki A vitamini, görmede azalmaya neden olabilir. Bal kabağı içerisinde yer alan C ve E vitaminleri, Beta-karoten gözleri koruyarak hastalık riskini azaltmada önemli rol oynar. Bal kabağı bunların dışında lutein ve zeaksantin içerir, bu da katarakt riskinin azalmasına yardımcı olur.

BAL KABAĞI ZAYIFLATIR MI?

Bal kabağı, diyet lifleri hem sindirim açısından hem de kilo vermek isteyenler için oldukça etkilidir. Özellikle kabızlığı önleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Bal kabağı içerisinde bulunan A vitamini sayesinde beta karoten kaynağı olarak bilinmektedir. Bu durum da sindirime etki ederek tok kalmaya yardımcı olur.

Bal kabağının tok tutma özelliğinden faydalanarak diyet menülerinde sıklıkla tercih edilmektedir. Bal kabağı zayıflama sürecinde hem tok tutar hem de sindirim sistemine iyi gelerek kabızlığı önler.