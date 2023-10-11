1 kaşık yiyen yerinde duramıyor. Hiç ışık almadan üretiliyor. Grip ve nezleyi anında bitiriyor

Havaların soğumasıyla artan grip ve soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle bazı vatandaşlar şifayı doğal besinlerde aramaya başladı.

Samsun'da serinleyen havayla birlikte mevsimler hastalıklar kendini gösterdi. Mevsim değişimi özellikle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları beraberinde getirdi. Doğal antibiyotik görevi gören ve birçok hastalığa şifa olduğu bilinen bala rağbet arttı.

Bal satan esnaf özellikle çocuğu hasta olan ebeveynlerin kestane balı ve karışım şeklinde bal tercih ettiğini söyledi.

Bal satıcısı Gaye Şenoğlu, "Özellikle çocukların okula başlamasıyla ve havaların soğumasıyla bala ilgi arttı. Kestane balına daha çok talep var. Balın şifa olduğu ve gribe iyi geldiği biliniyor. Çocuklarında geçmeyen bir öksürük olduğundan dolayı ebeveynler karışım da yaptırıyor. En çok ilgi gören kestane balından sonra kütük karakovan balı satıyoruz. Bu hiç ışık almadan üretilen bir baldır. Bal fiyatları 200 ile 800 TL arasında değişiyor. İnsanlar ihtiyaçları kadar alıyor" dedi.

Bal çeşitlerinin kilogram fiyatları ise şu şekilde: Kestane balı 800 TL, sedir balı 370 TL, çiçek balı 200 TL, yayla balı 370 TL, hayıt balı 300 TL, geven balı ise 350 TL.

KARAKOVAN BALI TÜKETMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Halk arasında balın faydaları her zaman bilinmiş ve gözetilmiştir. Özellikle karakovan balı tüketmenin faydaları ise hem hekimler hem de beslenme uzmanları tarafından altı özenle çizilmiştir. Bu balı tüketmenin ilk faydalarını kış hastalıklarına karşı görmekte mümkün. Bağışıklık sistemini yaş ve cinsiyet fark etmeksizin güçlendiren bu şifa içerikli ballar aynı zamanda grip, nezle ve sinüzit gibi hastalıkların çok daha erken bir şekilde geçmeleri için de ayrıcalıklı bir beslenme şekli sunuyor.

Güne enerjik ve dinamik bir biçimde başlamak isteyen kişiler de aç karnına bir kaşık karakovan balı tükettiği takdirde tüm günü tam olarak talep ettiği şekilde enerji dolu geçirebiliyor. Spor ile profesyonel ve amatör olarak ilgilenen kişilerin protein ve vitamin ihtiyacını da en doğal şekilde karşılayan bu bal ürünleri aynı zamanda iştah açıcı özelliklere sahip. Cilt güzelliğine önem veren bayanlar ve erkekler de periyodik olarak karakovan ballarından tüketebilir. Direkt olarak cilde canlılık ve esneklik veren bal, aynı zamanda yaşlanmaya bağlı olarak gelişen kırışıklıkların doğal çözümünde de etkin rol oynuyor.

Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar ve incelemelerde balın faydaları arasında göz sağlığına olan etkileri de bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Saç bakım sağlığının üzerinde titizlikle eğilen müşteriler de saç dökülmesine karşı doğal yapı taşları bulunan bu bal ürünlerini belli oranda tüketebilirler. Bu balın birkaç aylık periyodik tüketimlerinden sonra saçların çok daha gür ve canlı olarak çıktığı gözler önüne serilmiştir. Etkin bir enerji kapsülü olarak da nitelendirilen karakovan ballarının cinsel gücü ve performansı direkt olarak ileri seviyeye taşıyan özelliği de bulunmaktadır. Bununla birlikte cinsel soğukluk ve isteksizlik yaşayan rahatsızlıklar da doğal olarak isteği arttıran bir yan özelliği de mevcut.