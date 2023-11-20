Bal hakkında hiç duymadığınız gerçekler ortaya çıktı. ‘Güne bal olmadan başlayamam’ diyenlere kritik uyarılar

Bal, kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazı. Bazıları için güne bal ile başlamak şart. Onlar için ise güzel bir haberimiz var. Eğer güne bal ile başlamak sizin için de önemliyse, balın bilmediğiniz bu faydalarını öğrenmenizde yarar var.

Bal, faydaları bitmeyen besinlerden biri. Özellikle ülkemizde kahvaltı sofralarımızdan vazgeçmediğimiz gıda.

Her sabah aç karnına bal yemenin pek çok faydası olduğunu çoğu kişi biliyor. Fakat balın faydasından yararlanmak için nasıl tükettiğimiz de önemli. Dengeli bal tüketiminin birçok faydası var. İşte güne bal ile başlamak isteyenlere müjdeli haber.

BALIN DAHA ÖNCE HİÇ DUYMADIĞINIZ FAYDALARI

-Ilık su ile birlikte bal yemek, vücutta biriken yağların sindirimine yardımcı olur.

-Kolesterol seviyelerini dengeleyerek kötü kolesterolü azaltır ve iyi kolesterolü yükseltir.

-Bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

-Yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde sporcuların dayanıklılık ve performansını artırır, güç ve enerji verir. Doğal bir tatlandırıcı olarak şekerin alternatifi olabilir.

-Kanserle savaşan ve tümör oluşumunu engelleyen özelliklere sahiptir, kanserin önlenmesine ve yayılmasının durdurulmasına katkıda bulunabilir.

-İshal sorununda şiddetini ve süresini azaltabilir.

-Mide rahatsızlıklarını doğal yollarla iyileştirebilir.

-Geleneksel ilaçlarda doğal bir antiseptik olarak kullanılabilir.

-İltihap giderici özelliklere sahiptir, bakterileri yok eder. Cilt maskelerinde kullanıldığında var olan sivilcelerin çabuk geçmesine yardımcı olur ve cildi nemlendirerek pürüzsüz hale getirir.

BAL NASIL TÜKETİLMELİ?

Bal, doğal bir şeker kaynağıdır ve içinde vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bulunur. Sağlıklı bir şekilde bal tüketmek için şu önerilere uyabilirsiniz:

Mümkünse organik ve doğal üretilen balları seçin. Bu, balın kalitesini ve doğallığını korur.

Balı ılık su veya sıvı ile karıştırıp tüketmek, sindirim sistemine daha rahat uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Çiğ bal, işlenmemiş ve ısıya maruz kalmamış bal demektir. Bu, balın içindeki enzim ve besin maddelerinin muhafaza edilmesine yardımcı olabilir.

Kahvaltılarda balı doğal yoğurt, sütlü tahıllar, veya tam tahıllı ekmekler ile birlikte tüketmek, güne enerjik bir başlangıç yapmanıza yardımcı olabilir.

Balı çok fazla tüketmek, fazla şeker alımına sebep olabilir. Sağlıklı bir diyet için balı uygun miktarlarda tüketmeye dikkat edin.

Tatlandırıcı olarak bal yerine, örneğin meyve veya kuruyemiş gibi besinleri tercih edebilirsiniz. Bu, farklı besin maddelerinden yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Balı, içinde lif, protein ve sağlıklı yağ içeren besinler ile birlikte tüketmek, dengeli bir diyet oluşturmanıza yardımcı olabilir.