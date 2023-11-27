Balat'ta tekne sahiplerinin tartışması cinayetle bitti

Fatih Balat sahilde iki tekne sahibi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sona erdi. Silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer tekne sahibi ise gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Balat'ta tekne sahiplerinin tartışması cinayetle bitti

İHA'nın haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Fatih Cibali Mahallesi Tramvay İstasyonu bitişiğinde bulunan Balat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kıyıya demirleyen tekne sahiplerinden Osman K. ile Ali Rıza Aslan arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sıra içinde silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada Osman K., birkaç el ateş ederek Ali Rıza Aslan’ı göğsünden yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar tekneye koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Rıza Aslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osman K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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