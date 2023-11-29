Konya’da kadın cinayeti. Başına piknik tüpüyle vurarak öldürdü

Konya'da bir kişi, tartıştığı eşini başına piknik tüpü vurarak öldürdü.

KAYNAK: AA
Konya’da kadın cinayeti. Başına piknik tüpüyle vurarak öldürdü

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini başına piknik tüpü vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde Mustafa Ö. ve eşi Ayşe Ö. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö, eşinin başına piknik tüpüyle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ö'nün cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mustafa Ö. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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