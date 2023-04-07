Baldıran otuyla zehirlenip ölenlerde kocaman bir gülümseme oluyor. İşte nedeni

Halk TV’de yer alan habere göre; İnsanların gerek hastalanmadan önce gerekse hastalandıktan sonra doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan baldıran otunun faydaları dikkat çekti.

BALDIRAN OTU NEDİR?

Halk arasında “Baldıran otu” olarak bilinen “Conium Macatalum” zehirli bir bitkidir. Maydanozgiller ailesinden olan bu bitki maydanoza benzeyen yaprakları nedeniyle maydanoz zannedilip yenilerek çeşitli vakalara sebep olabiliyor. Özellikle solunum yollarını etkileyen bu bitki, yüksek dozda alındığında ölüme yol açabilir. Bu zehrin aynı zamanda vücuttaki kas grupları üzerinde de çeşitli kasılmalara sebep olabileceği de uzmanlar tarafından ifade edildi.

BALDIRAN OTU NE İŞE YARAR?

Baldıran otu insan bedeninde travmaya ya da farklı sebeplerden ötürü ortaya çıkan şişliğe oldukça iyi gelmektedir. Şişliği indirmeye yaramaktadır. Aynı zamanda romatizmaya da oldukça iyi gelen baldıran otu romatizmanın ağrılarını dindirmektedir. Baldıran otu göğsü yumuşatır ve bronşit astım gibi şikayetleri yaşamanızı engellemektedir. Baldıran otu doğal bir öksürük kesici olarak bilinir ve idrar söktürmeye de yardımcı olmaktadır.

BALDIRAN OTUNUN ZARARLARI VAR MIDIR?

Baldıran otu zehirli bir ottur. Bundan dolayı dikkatli tüketilmesi gerekir. Baldıran otunun zehri kökünde yer aldığından dolayı tüketilmesi durumunda hayati tehdit edici unsurlar doğabilir. Baldıran otu mutlaka dikkatli şekilde tüketilmesi gerekir.

Baldıran otunun yüz kaslarını etkilediği ve ölen kişinin suratında “gülüyormuş” ifadesi veren bir görüntünün oluştuğu ifade edildi.

Bu bağlamda baldıran otunun etkileri araştırıldığında karşımıza bu bitkinin Oenanthotoxin adı verilen bir kimyasal salgıladığı görülüyor. Bu kimyasalın insan vücuduna olan etkileri ise ölümcül olduğu vurgulandı.

KAS SPAZMINA YOLAÇIYOR

Tarih boyunca baldıran zehri kullanılmış ve etkilerini insanlar gözlemlemiş ve bu zehrin insanların kaslarında spazmlara sebep olabileceğini bundan dolayı da insanların suratının gülüyormuş gibi bir ifade alabildiğini görmüşlerdir. Baldıran otuyla etkileşim dolayısıyla kas spazmları gözlemlenebilse de tıbbi vakaları inceleyen makaleler tarandığında bu detayla her zaman karşılaşılmıyor.

Baldıran otu salgıladığı kimyasallar sayesinde insan vücudunda çeşitli komplikasyonlara sebep olabiliyor. İnsanın solunum yollarını çökerterek ölmesine sebep olan bu zehir bunun yanı sıra kas spazmlarına da neden oluyor. Bu nedenle bazı vakalarda yüz kaslarındaki kasılmalar nedeniyle ölen kişilerde gülümseme oluşturabildiği bildirildi.