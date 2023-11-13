Balık adamlar depreme denizin altında yakalandı. Çoğunluk merak ediyordu

Endonezya'da bir süre önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depreme balıkadamlar denizin altında yakalandı. Kameraman arkadaşlarını çekerken olan depremi de kayıt altına aldı. Denizin tabanı kayarken, balıkadamlar ve balıklar panik yaşadı.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Balık adamlar depreme denizin altında yakalandı. Çoğunluk merak ediyordu

Denizaltında meydana gelen depremin nasıl olduğu, neler yaşandığı merak edilen konuların başında gelmektedir. Merak edilen o anlar profesyonel bir kameraman tarafından şans eseri kaybedildi.

Endonezya açıklarında dalış yapan bir grup balıkadamın görüntülerini kameraman çekmeye başladı. Kayıt devam ederken Endonezya 7.2 büyüklüğündeki bir depremle sallandı.

O an denizin altında olan balık adamlar da depreme yakalandı. Kameramanın görüntülerinde denizin tabanı kayıyor, büyük miktardaki su kütlesi hareket etmeye başlıyor.

Balıkadamlar ile balıklar deprem anında kısa süreli şok geçirip zeminden uzaklaşmak için mücadele içine giriyor. Denizin dibindeki kumlar da suya karışınca görüş mesafesi düşüyor.

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