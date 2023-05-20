Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Balık burcu da astrolojinin 11. Burcu olarak kendine has özellikleri mevcuttur. Peki, balık burcu özellikleri neler? Astrolojide Balık burcu özellikleri nedir?

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ NELER?

-Balık burcuna doğan kişiler sevgi verebilen ama aynı zamanda karşılığında çok şey alabilen Balık burcu insanları, benzer düşünen insanlarla ilişki kurmaya çalışır. Bu burcun insanları her zaman neşeli, pozitif, her durumda iyiyi görebilen ve ne olursa olsun zorunluluktan erdem çıkarabilen kişilerdir.

-Balık insanları samimidir öyle ki herkes onları arkadaş ve sırdaş olarak görmek ister, çünkü onlara körü körüne güvenilebilir.

-Balık burcunda doğan insanlar, genellikle birden fazla yeteneğe sahip olduklarından, geniş bir hayal gücü ve yaratma yeteneği ile karakterize edilirler.

-Balıklar aşırı hassastır, bu da etraflarındakilere kolayca sempati duymalarını sağlar.

-Çoğu zaman kurban rolüne düşebilirler. Dengeyi sağlama konusunda iyi olmazlarsa birçok kişi tarafından manipüle edilir.

-Balık burcunda doğan insanlar, genellikle birden fazla yeteneğe sahip olduklarından, geniş bir hayal gücü ve yaratma yeteneği ile karakterize edilirler.

-Balıklar aşırı hassastır, bu da etraflarındakilere kolayca sempati duymalarını sağlar.

-Üzüldüklerinde kendilerine ait bir dünyaya sığınırlar.

-İnsanları kolaylıkla manipüle edebilirler.

-Maneviyatı güçlüdür.

-Maddi ve manevi düzeyde etraflarındakilere karşı cömerttir.

BALIK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ NELER?

Aslında, Balık burcunda doğan insanlar son derece yaratıcıdır ve son derece maneviyatçıdır.

Hayal kurarlar, rutinden ve günlük hayattan uzak yerlere zihinleri ile seyahat etmeyi tercih ederler. Çok canlı bir hayal gücüne sahiptirler ve fırsat buldukça rutinden kaçmaya çalışırlar.

Balık kadını, sevgilisinin davranışlarını her zaman eleştirir. Genellikle beklentilerinin çok ötesine geçer ve bu da ilişkilerini çok karmaşık hale getirir.

Balık kadını, herhangi bir engelin üstesinden gelmesine yardımcı olacak duygusal güvenlik elde etmek amacıyla ilişkiye girer.

BALIK BURCU TAŞI NEDİR?

Balık burcunda doğan insanlar her zaman mutlu, pozitif, her durumda iyiyi görebilen ve ne olursa olsun onlardan erdem çıkarabilen kişilerdir. Buna göre Balık burcu taşı ametist, akuamarin, topaz ve turkuazdır.

Ametist Şubat ayının taşıdır. Bilgeliğin ve zihinsel berraklığın sembolü olarak kabul edilir. Daha net ve odaklanmış bir zihne sahip olmak için konsantrasyonu destekler. Rasyonel ve duygusal dengelerini sağlamaya da yardımcı olur.