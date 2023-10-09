Balık tutmak için nehir kenarına gitti. Oltasına takılanı görünce şok oldu

Sivas'ta Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe'nin (62) bulduğu patlamamış top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

KAYNAK: DHA
Balık tutmak için nehir kenarına gitti. Oltasına takılanı görünce şok oldu

Olay, saat 13.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Eğri Köprü yakınlarında meydana geldi.

balik-tutarken-patlamamis-top-mermisi-buldu-funyeyle-patlatildi-7818-dhaphoto1.jpgTOP MERMİSİ BULDU

Kızılırmak Nehri kenarına balık tutmak için gelen Ahmet Gökçe, oltasını attığı sırada top mermisini fark etti. İhbarla bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi.

balik-tutarken-patlamamis-top-mermisi-buldu-funyeyle-patlatildi-7818-dhaphoto2.jpg

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından top mermisi, kontrollü olarak fünye ile patlatıldı.

"GÖREVİMİ YAPTIM"

Balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisi gördüğünü söyleyen Ahmet Gökçe, "Cismi görünce polisi aradım, görevimi yaptım. Birinin veya hurdacının eline geçip, patlamasını istemedim. Patlamamış merminin buraya nasıl geldiğini ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi" dedi.

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