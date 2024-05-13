Balıkçı yakaladığı 15 kiloluk balığı "Ejderha tuttuk" diyerek anlattı

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki amatör balıkçı Erdi Tufan, bir grup arkadaşıyla birlikte balık tutmak için İskenderun Körfezi'ne açıldı. Kısa bir süre sonra denizde çatalkuyruk balığına rastlayan Tufan ve arkadaşları, oltalarını atarak balığı yakalamaya çalıştılar. Tufan, yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki çatalkuyruğu tutmayı başardığında büyük bir sevinç yaşadı.

Tufan'ın yakaladığı balığı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan arkadaşları, Tufan'ın heyecanlı anlarını görüntüledi. Tufan'ın, "Bir ejderha da biz tuttuk!" diyerek balığı yakaladığı anlar, hem kendisini hem de arkadaşlarını oldukça heyecanlandırdı. Bu anlar, sosyal medyada da hızla yayılarak birçok kişi tarafından paylaşıldı.