Balıkçılara fırtına uyarısı

Meteoroloji, kıyı Ege’de hafta sonu yaşanacak fırtına nedeniyle balıkçıları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Balıkçılara fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kıyı Ege’de fırtına nedeniyle balıkçıların tedbirli olmaları istendi.

Yapılan uyarıda, “Rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve batıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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