Balıkesir açıklarında botları arızalanan 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir’de yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isterken bindikleri lastik botun arıza yapması sonucu sürüklenen 45 kaçak göçmen kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Balıkesir açıklarında botları arızalanan 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu botun Ege Denizi üzerinde sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçti.

Bünyesindeki TCSG-28 botunu bölgeye gönderen Sahil Güvenlik, lastik bot içerisindeki 45 kaçak göçmeni kurtardı.

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

45 kaçak göçmen hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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