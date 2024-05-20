Balıkesir- İzmir yolunda trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir Edremit -İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıkarken, sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce kaldırıma sonra ise yan yolda ilerleyen 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı.

İlk belirlemelerde; otomobilde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı ifade edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edilirken, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.